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Madem Silivrispor hepimizin formamızı siz seçin

TFF 2021-2022 Futbol sezonunda mücadele etmeye hazırlanan Silivrispor’da yeni sezon formaları görücüye çıktı ve oyuncuların giyeceği formalarını taraftarlarına seçtirerek bir ilke daha imza atıyor.

Madem Silivrispor hepimizin formamızı siz seçin
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Yeni sezon öncesinde ilçesiyle ve taraftarıyla bütünleşmeye hazırlanan Silivrispor’da Başkan Akgün Duru 5 farklı renk ve modelde hazırlattığı formaları taraftarına seçtiriyor. Birbirinden farklı renk ve desenlerde hayat bulan Silivrispor formaları görücüye çıkıyor. Başkan Akgün Duru’nun özel moda tasarımcılarına hazırlattığı geçmişten gelen klasik çubuklu formanın da içlerinde olduğu 5 farklı modeldeki tasarımlar arasında en çok beğeni ve oyu alan 2 forma yeni sezonda kullanılacak.

5 farklı model ve desende hayat bulan Silivrispor formalı yeni sezon öncesinde taraftarlarının en çok oyu kullandığı 2 tasarım yeni sezonda kullanılacak formaları oluşturacak.

Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2021, 18:45
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YORUMLAR
Kurt
Kurt - 17 saat Önce

Kırmızı üstü mavi beyaz çizgili.

Faruk hasanoğlu
Faruk hasanoğlu - 17 saat Önce

1 ve 2 numara olsa çok güzel olur

PALAPORTA
PALAPORTA - 15 saat Önce

geneli beyaz olan..

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