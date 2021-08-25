Madem Silivrispor hepimizin formamızı siz seçin

Yeni sezon öncesinde ilçesiyle ve taraftarıyla bütünleşmeye hazırlanan Silivrispor’da Başkan Akgün Duru 5 farklı renk ve modelde hazırlattığı formaları taraftarına seçtiriyor. Birbirinden farklı renk ve desenlerde hayat bulan Silivrispor formaları görücüye çıkıyor. Başkan Akgün Duru’nun özel moda tasarımcılarına hazırlattığı geçmişten gelen klasik çubuklu formanın da içlerinde olduğu 5 farklı modeldeki tasarımlar arasında en çok beğeni ve oyu alan 2 forma yeni sezonda kullanılacak.

5 farklı model ve desende hayat bulan Silivrispor formalı yeni sezon öncesinde taraftarlarının en çok oyu kullandığı 2 tasarım yeni sezonda kullanılacak formaları oluşturacak.

Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2021, 18:45