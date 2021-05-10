Mahmoud Charr, Köln’de ringe çıkıyor

Şampiyon boksör Mahmoud Charr, cumartesi günü Amerikalı Lovejoy Christopher karşısında yumruk sallayacak.
Vedat Alyaz: "Charr, maçtan sonra Türkiye’ye teşekkür ziyareti yapacak"Yeni rakibin zorlu bir isim olduğunu belirten sporcunun basın danışmanı Vedat Alyaz, "Rakibimiz Lovejoy, bugüne kadar yaptığı 19 karşılaşmanın hepsini nakavtla kazanmış olan güçlü bir isim. Daha önce iki kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ederek altın kemerlerini hediye eden dünya şampiyonu Mahmoud Charr, bu karşılaşmanın ardından aynı zamanda danışmanlığını da yapan diplomat Marco Schmidt ile birlikte yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret ederek, Suriyeli mültecilere yardımlarından dolayı tüm Türkiye’ye teşekkür edip, dünya şampiyonluk kemerini hediye edecek. Ayrıca Afrika ülkeleriyle Türkiye arasındaki diplomatik ve ticari ilişkilerin gelişmesi için görüşmeler yapacaklar" şeklinde konuştu.