Mahmut Tekdemir bu sezonki 2. golünü kaydetti

Alanyaspor maçında rakip fileleri havalandıran Başakşehir’in kaptanı Mahmut Tekdemir, bu sezon 2. kez gol sevinci yaşadı.

Süper Lig’in 27. haftasında sahasında Alanyaspor ile mücadele eden Başakşehir, sahadan 2-0 galip ayrılırken, maçın ilk golünü Mahmut Tekdemir kaydetti. Müsabakanın 64. dakikasında İrfan’ın ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen deneyimli futbolcu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

32 yaşındaki futbolcu bu sezon daha önce de Yeni Malatyaspor müsabakasında rakip fileleri havalandırmıştı.

Mahmut bu sezon 18 Süper Lig, 5 UEFA Avrupa Ligi, 1’er de UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesi ve Türkiye Kupası olmak üzere toplam 25 resmi karşılaşmada görev aldı.

Mücadeleye 11’de başlayan Mahmut Tekdemir, 88. dakikada yerini Gulbrandsen’e bıraktı.