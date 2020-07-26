Maicon, Galatasaray’a döndü

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile kiralık sözleşmesi sona eren Brezilyalı defans oyuncusu Maicon, Galatasaray’a döndüğünü açıkladı.
31 yaşındaki futbolcu, Al-Nassr’da toplam 37 resmi müsabakaya çıktı.
SUUDİ ARABİSTAN EKİBİ AL-NASSR İLE KİRALIK SÖZLEŞMESİ SONA EREN BREZİLYALI DEFANS OYUNCUSU MAİCON, GALATASARAY'A DÖNDÜĞÜNÜ AÇIKLADI
Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile kiralık sözleşmesi sona eren Brezilyalı defans oyuncusu Maicon, Galatasaray’a döndüğünü açıkladı.
31 yaşındaki futbolcu, Al-Nassr’da toplam 37 resmi müsabakaya çıktı.