banner3088

Maicon, Galatasaray’a döndü

SUUDİ ARABİSTAN EKİBİ AL-NASSR İLE KİRALIK SÖZLEŞMESİ SONA EREN BREZİLYALI DEFANS OYUNCUSU MAİCON, GALATASARAY'A DÖNDÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Maicon, Galatasaray’a döndü

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile kiralık sözleşmesi sona eren Brezilyalı defans oyuncusu Maicon, Galatasaray’a döndüğünü açıkladı.

Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr’da 1.5 sezondur kiralık olarak forma giyen Brezilyalı stoper Maicon, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Galatasaray’a döndüğünü duyurdu. Al Nassr yönetimine, taraftarlara ve takım arkadaşlarına teşekkür eden Maicon, "Şimdi Galatasaray’a geri dönme zamanı" dedi.

31 yaşındaki futbolcu, Al-Nassr’da toplam 37 resmi müsabakaya çıktı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Anadolu Efes, Bryant Dunston’ın sözleşmesini...
Anadolu Efes, Bryant Dunston’ın sözleşmesini...
  1. SPOR

banner3205

banner3196

banner3552

banner3211