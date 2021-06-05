Antalya’da gerçekleşen Avrupa Açık Hava Okçuluk Şampiyonası’nda Furkan Oruç, Yakup Yıldız ve Evren Çağıran’dan oluşan Makaralı Yay Erkekler Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu.1/8 eleme turunda Portekiz ile eşleşen ay-yıldızlılar, 233-231 galip gelerek, çeyrek finalde İtalya’yla rakip oldu. İtalya’yı 238-232 yenen milliler, yarı finalde İspanya’yı da 236-229 mağlup ederek, altın madalya atışlarında Fransa’ya karşı mücadele etmeye hak kazandı. Milli takım, altın madalya atışlarını 225-219’luk skorla tamamlayarak şampiyonluğu elde etti.
Makaralı Yay Erkekler Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu
Antalya’da düzenlenen Avrupa Açık Hava Okçuluk Şampiyonası’nda Makaralı Yay Erkekler Milli Takımı, Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.