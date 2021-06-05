Makaralı Yay Erkekler Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu

Antalya’da düzenlenen Avrupa Açık Hava Okçuluk Şampiyonası’nda Makaralı Yay Erkekler Milli Takımı, Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Makaralı Yay Erkekler Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu
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Antalya’da düzenlenen Avrupa Açık Hava Okçuluk Şampiyonası’nda Makaralı Yay Erkekler Milli Takımı, Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Antalya’da gerçekleşen Avrupa Açık Hava Okçuluk Şampiyonası’nda Furkan Oruç, Yakup Yıldız ve Evren Çağıran’dan oluşan Makaralı Yay Erkekler Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu.

1/8 eleme turunda Portekiz ile eşleşen ay-yıldızlılar, 233-231 galip gelerek, çeyrek finalde İtalya’yla rakip oldu. İtalya’yı 238-232 yenen milliler, yarı finalde İspanya’yı da 236-229 mağlup ederek, altın madalya atışlarında Fransa’ya karşı mücadele etmeye hak kazandı. Milli takım, altın madalya atışlarını 225-219’luk skorla tamamlayarak şampiyonluğu elde etti.
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