Mame Thiam: "Hedefim Fenerbahçe’de maksimumu ortaya koymak"

Fenerbahçe’nin yeni transferi Mame Thiam, Kasımpaşa’da geçen sene kendi adına iyi bir sezon geçirdiğini belirterek, "Bu performansım neticesinde Fenerbahçe’ye geldim. Benim hedefim Fenerbahçe için maksimumu ortaya koymak" dedi.

Fenerbahçe’nin Kasımpaşa’dan yeni transferi Senegalli futbolcu Mame Thiam, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli ekibe transfer olduğu için herkese teşekkür eden Thiam, "Burada olmaktan dolayı mutlu olduğumu ifade edebilirim. Oynamak, takıma katkı sağlamak istiyorum. Takımın iyiliği için performans sergilemek istiyorum. Geçen sene kendi adıma iyi geçen bir yıldı. Bu performansım neticesinde Fenerbahçe’ye geldim. Benim hedefim Fenerbahçe için maksimumu ortaya koymak. Fenerbahçe gerçekten harika ve sıra dışı bir kulüp. Burada olduğum için mutluyum ve bu sene maksimumumu sergileyeceğim. Fenerbahçe’yi tanıyorum. Zaten takip ediyordum. Çok büyük bir kulüp. Bir an önce oynamak istiyorum. Ayrıca covid salgınının da bir an evvel sona ermesini istiyorum taraftarlarımızla buluşma adına çünkü onlar oynamak adına bizim için çok güçlü bir unsur olacak" diye konuştu.