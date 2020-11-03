Manchester United, Başakşehir maçına hazır

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. maçında yarın Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Manchester United, son çalışmasını yaptı.
Manchester United kafilesi akşam saatlerinde İstanbul’a gelecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. maçında yarın Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Manchester United, son çalışmasını yaptı.
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. maçında yarın Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Manchester United, son çalışmasını yaptı.
Manchester United kafilesi akşam saatlerinde İstanbul’a gelecek.