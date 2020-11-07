Manchester United deplasmanda Everton’ı 3’ledi

Manchester United, Premier Lig’in 8. haftasında deplasmanda karşılaştığı Everton’ı 3-1 mağlup etti. Everton’da milli futbolcu Cenk Tosun 80. dakikada James Rodriguez’in yerine girdi.
Everton’da milli futbolcu Cenk Tosun mücadeleye yedek başladı ve 80. dakikada James Rodriguez’in yerine dahil oldu. Cenk 86. dakikada bir de sarı kart gördü.
Bu maçın ardından Manchester United puanını 10’a çıkarırken, Everton ise 13 puanda kaldı. Sezona iyi başlayan ve üst üste 4 galibiyet alan Carlo Ancelotti’nin öğrencileri ligde son oynadığı 3 karşılaşmadan da mağlup ayrılarak kötü gidişini sürdürdü.