banner3088

Manisa FK, PFDK’ya sevk edildi

Manisa Futbol Kulübü ve Manisa Futbol Kulübü antrenörleri Recep Umut ile Toprak Kırtoğlu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

Manisa FK, PFDK’ya sevk edildi

Manisa Futbol Kulübü ve Manisa Futbol Kulübü antrenörleri Recep Umut ile Toprak Kırtoğlu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

TFF Hukuk Müşavirliği’nce 27.07.2020 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları şöyle:

Manisa Futbol Kulübü’nün 24.07.2020 tarihinde oynanan Manisa Futbol Kulübü - Sancaktepe Futbol Kulübü TFF 2. Lig Play Off müsabakasındaki 6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK’ya sevk edildi.

Manisa Futbol Kulübü Antrenörü Recep Umut’un aynı müsabakadaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36.maddesi uyarınca 25.07.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi.

Manisa Futbol Kulübü Antrenörü Toprak Kırtoğlu’nun aynı müsabakadaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36.maddesi uyarınca 25.07.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Sarıyer’de köpeğin vurularak öldürülmesine...
Sarıyer’de köpeğin vurularak öldürülmesine...
  1. ASAYİŞ

banner3205

banner3196

banner3552

banner3197