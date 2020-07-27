Manisa FK, PFDK’ya sevk edildi

Manisa Futbol Kulübü ve Manisa Futbol Kulübü antrenörleri Recep Umut ile Toprak Kırtoğlu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.
TFF Hukuk Müşavirliği’nce 27.07.2020 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları şöyle:
Manisa Futbol Kulübü Antrenörü Recep Umut’un aynı müsabakadaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36.maddesi uyarınca 25.07.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi.
Manisa Futbol Kulübü Antrenörü Toprak Kırtoğlu’nun aynı müsabakadaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36.maddesi uyarınca 25.07.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi.