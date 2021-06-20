Marc Marquez zirveye geri döndü

Dünyanın önemli motor sporları organizasyonlarından biri olan MotoGP’de 2021 takviminin sekizinci yarışını Marc Marquez kazandı. Bu sonuçla, sakatlığı sebebiyle kötü zamanlar geçiren Marquez’in, Kasım 2019’dan bu yana ilk zaferini elde etmiş olduğu belirtildi. MotoGP’de gelecek yarış 27 Haziran’da Hollanda’da koşulacak.

Motor sporlarının önemli organizasyonlarından biri olan MotoGP’de 2021 takviminin sekizinci yarışını Repsol Honda takımı pilotu Marc Marquez kazandı. Bu sonuçla Red Bull sporcusu Marquez, 2019 yılından bu yana ilk kez birinciliğe ulaştığı belirtildi. Sakatlıktan kurtulan Marquez, MotoGP takviminin sekizinci yarışı olan Sachsenring Pisti’nde bir geri dönüş hikayesine imza attı.

Yarışa beşinci sırada başlayan Marquez önemli bir startla ikinciliğe yükseldi. İlk turda liderlik kısa bir süreliğine Aleix Espargaro ve Marquez arasında gidip gelirken, Marquez viraj hamlesinin ardından arayı açtı. Yarışın geri kalan kısmında Marquez önemli bir performans göstererek liderliğini sürdürdü. Marc Marquez’i bir diğer Red Bull sporcusu Miguel Oliveira takip etti. Son tura girildiğinde sıralamada bir değişiklik olmadı ve Marc Marquez önemli bir geri dönüş hikayesine imza atarak, damalı bayrağın altından birinci geçti. Red Bull KTM Factory Racing takımı pilotu Miguel Oliveira ise ikinci oldu. Marquez bu sonuçla Sachsenring’te 11. yarış galibiyetini de kazanmış oldu. Sezonunun dokuzuncu yarışı 27 Haziran’da Hollanda’da koşulacak.