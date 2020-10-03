Galatasaray’ın 24 yaşındaki defans oyuncusu Marcao, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Brezilyalı futbolcu Rangers karşısında sarı-kırmızılı forma ile ilk golünü attığı için mutlu olduğunu söyleyerek, "Fakat elendiğimiz için de üzgünüm. Takımımı Avrupa Ligi’nde ileriye götürmeyi çok istemiştim. Maalesef bunu gerçekleştiremedik. Güçlü olmaya devam edeceğiz ve sezon için yeni hedefler koyacağız" diye konuştu.
Marcao: "Güçlü olmaya devam edeceğiz"
GALATASARAY'IN BREZİLYALI FUTBOLCUSU MARCAO, RANGERS KARŞISINDA SARI-KIRMIZILI FORMASI İLE İLK GOLÜNÜ ATTIĞI İÇİN MUTLU OLDUĞUNU FAKAT ELENDİKLERİ İÇİN ÜZÜNTÜSÜNÜ DİLE GETİREREK, "GÜÇLÜ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ VE SEZON İÇİN YENİ HEDEFLER KOYACAĞIZ" DEDİ.
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