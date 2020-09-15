Fenerbahçe’nin, 3+1 yıllığına renklerine bağladığı Marcel Tisserand, Fenerbahçe Televizyonu’na açıklamalarda bulundu. Mutlu olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Tisserand, “Benim için çok güzel bir gün. Uzun zamandan beri Fenerbahçe’ye gelmek istiyordum. Çok güzel görüşmeler yaptık. Çok hevesliyim. Bu takıma katkıda bulunacağıma eminim. Onun için çok mutluyum. Beni bilen bilir ki ben çok hırslı bir oyuncuyum. Her maçı kazanmak isteyen bir futbolcuyum. Onun için Fenerbahçe’ye, doğru kulübe geldim. Taraftarları mutlu etmek için bir hedefimiz var; birinci olmak, şampiyonluğu geri almak ve Şampiyonlar Ligi oynamak. Bu Fenerbahçe’ye yakışır” şeklinde konuştu.
Marcel Tisserand: "Uzun zamandan beri Fenerbahçe’ye gelmek istiyordum"
FENERBAHÇE'NİN YENİ TRANSFERİ MARCEL TİSSERAND, "UZUN ZAMANDAN BERİ FENERBAHÇE’YE GELMEK İSTİYORDUM. ÇOK GÜZEL GÖRÜŞMELER YAPTIK. ÇOK HEVESLİYİM" DİYE KONUŞTU.
YORUM EKLE