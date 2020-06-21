Marcelo Saracchi’den 3. asist

Galatasaray’ın Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi, Gaziantep FK maçında yaptığı asistle Süper Lig’de bu sezonki asist sayısını 3’e çıkardı.
Karşılaşamaya 11’de başlayan Uruguaylı futbolcu, 90 dakikada sahada kaldı.
Galatasaray’ın Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi, Gaziantep FK maçında yaptığı asistle Süper Lig’de bu sezonki asist sayısını 3’e çıkardı.
Galatasaray’ın Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi, Gaziantep FK maçında yaptığı asistle Süper Lig’de bu sezonki asist sayısını 3’e çıkardı.
Karşılaşamaya 11’de başlayan Uruguaylı futbolcu, 90 dakikada sahada kaldı.