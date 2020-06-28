Marcelo Saracchi’den 4. asist

Galatasaray’ın Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi, Başakşehir maçında yaptığı asistle Süper Lig’de bu sezonki asist sayısını 4’e çıkardı.
Karşılaşamaya 11’de başlayan Uruguaylı futbolcu, 90 dakikada sahada kaldı.
GALATASARAY’IN URUGUAYLI SOL BEKİ MARCELO SARACCHİ, BAŞAKŞEHİR MAÇINDA YAPTIĞI ASİSTLE SÜPER LİG’DE BU SEZONKİ ASİST SAYISINI 4’E ÇIKARDI.
Galatasaray’ın Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi, Başakşehir maçında yaptığı asistle Süper Lig’de bu sezonki asist sayısını 4’e çıkardı.
Karşılaşamaya 11’de başlayan Uruguaylı futbolcu, 90 dakikada sahada kaldı.