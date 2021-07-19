Marek Hamsik: "Şampiyonluk duygusunu burada yaşamak istiyorum"

Trabzonspor’un yeni transferi yıldız isim Marek Hamsik, Napoli’de iyi işlere imza atmasına rağmen şampiyonluk yaşamadığını söyleyerek, “Eksik kalan şampiyonluk duygusunu burada yaşamak istiyorum. Trabzonspor olarak beklentilere cevap vermeliyiz” dedi.

Trabzonspor’un yıldız transferi Marek Hamsik, dün Riva’daki kampa katılırken bugün de basın mensuplarının karşısına çıktı. Bordo-mavililerin futbol için yaşayan bir camiaya sahip olduğunu ve bu nedenle Trabzonspor’u tercih ettiğini söyleyen Hamsik, bu kulübün parçası olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde basın mensuplarının karşısına çıkan Slovak futbolcu, “Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Trabzon ve Napoli şehirlerinin futbola bakış açıları benziyor. Buraya geldiğim, bu kulübün ve bu taraftarın bir parçası olduğum için mutluyum. Bu şehirde herkes futbol için yaşıyor. Burada Napoli’de olduğu gibi takım arkadaşlarımla alacağımız sonuçlarla umarım taraftarlarımızı mutlu ederiz" ifadelerini kullandı.

“Rekoru ben kırdım ama sonrasında Mertens beni geçti”

Dünya futbol efsanesi Diego Armando Maradona’nın Napoli’deki rekorunu kırmasının kendisi için büyük bir onur olduğunu söyleyen Hamsik, “Evet ben Maradona’nın rekorunu kırdım, bu benim için büyük bir onur oldu ancak şu anda rekor Mertens’te ve ben de onun adına oldukça mutluyum. Ancak artık geçmişi değil, geleceği konuşmak daha faydalı olacak. Taraftarın gösterdiği ilgi nedeniyle çok mutlu oldum. Trabzon’da insanların futbol adına yaşamaları sebebiyle burayı tercih ettim. O insanları mutlu etmeye geldim. Taraftarların kulübü nasıl desteklediklerini iyi biliyorum. En beğendiğim yönlerinden birisi bu. Benim bireysel hedefim yok. Sahada işini en iyi şekilde yapmaya çalışan oyuncu olmaya çalışıyorum. Bireysel değil ama takım hedeflerimiz var. Saha içinde iyi bir takım arkadaşı olmak istiyorum. Bunun yanında gol atmak, asist yapmak beni çok mutlu eder. Ben takımın başarılar kazanmasına yardımcı olabilmek için buradayım. Trabzon’a gelmeden önce Juraj Kucka ile görüştüm. Çin ve İsveç kariyerlerim oldu. Özellikle İsveç, Avrupa Şampiyonası’na gidebilmek için tercih ettiğim bir süreçti. Burada fit ve hazır durumdayım. Sadece takım için mücadele vermeyi bekliyorum. Slovakya’dan çok önemli oyuncular yetişti. Burada oynayan ve iyi hatırlanan oyuncular da oldu. Ben de onların yolundan devam etmek istiyorum” açıklamasında bulundu.

“Topa dokunmaktan hoşlanan bir oyuncuyum”

Futboldaki formasyonlar adına fikirleri olduğunu ancak bunun kararlarını teknik direktörlerin vereceğini söyleyen Hamsik, “Orta saha oyuncusuyum. İkili ya da üçlü oynayabiliyorum. Topa dokunmaktan hoşlanan, gol atmayı seven bir oyuncuyum. Hocamızın talimatlarıyla burada buna devam edeceğim. Takım arkadaşlarım beni çok iyi karşıladı. Berat’ın sözleri için çok mutluyum. Orta sahada takım arkadaşım. Arkadaşlarıma yardımcı olabilirsem kendimi çok iyi hissederim. Bu takımın parçası olmaktan çok mutluyum” dedi. Trabzonspor transfer dönemini çok iyi geçiriyor. Trabzonspor bu transfer döneminde harika bir iş çıkardı. Önemli oyuncular takımımıza katıldı. Bunun sonucunda da beklenti doğal olarak arttı. Biz de bu beklentilere umuyoruz ki cevap verebiliriz. Bu kampta önemli olan iyi hazırlanmak ve sakatlıksız bir dönem geçirmek" diye konuştu.

“Eksik şampiyonluğu burada tamamlamak istiyorum”

Napoli’de önemli işlere imza attığını ancak kendisi adına eksik kalanın şampiyonluk duygusu olduğunu söyleyen Hamsik, “Umarım eksik kalan şampiyonluk duygumu burada tamamlayacağım. Şampiyonluk duygusu harika olurdu. O duyguyu yaşamak isterim. Burada şampiyonluk yaşarsam bel ki futbolu bile burada bırakabilirim. Şampiyonluk kazanmak kolay olmayacak. Önümüzde uzun ve zorlu bir yol var. Bu yolda hep beraber başarabileceğimizi umuyorum” diyerek sözlerini tamamladı.