Galatasaray’da Gaziantep FK maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyordu. Sarı-kırmızılılarda Mariano, Sofiane Feghouli ve Jean Michael Seri, sınırda olan isimlerdi. Karşılaşmanın 45+2. dakikasında sarı kart gören Mariano cezalı duruma düştü. Brezilyalı futbolcu 29. haftada deplasmanda Başakşehir ile oynanacak olan karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.
Mariano cezalı duruma düştü
GAZİANTEP FK MAÇINDA SARI KART GÖREN GALATASARAY’IN BREZİLYALI FUTBOLCUSU MARİANO, CEZALI DURUMA DÜŞTÜ. MARİANO, MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇINDA TAKIMININ YANINDA OLAMAYACAK.
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