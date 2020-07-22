Mariano, Galatasaray’a veda etti

Galatasaray, sözleşmesi sona eren Brezilyalı futbolcu Mariano’nun takımdan ayrıldığını açıkladı. Mariano, son idmanında takım arkadaşları ve teknik ekiple vedalaştı.
34 yaşındaki futbolcu 2017 yılında İspanya’nın Sevilla takımından transfer olmuştu.
GALATASARAY, SÖZLEŞMESİ SONA EREN BREZİLYALI FUTBOLCU MARİANO'NUN TAKIMDAN AYRILDIĞINI AÇIKLADI. MARİANO, SON İDMANINA ÇIKTI VE TAKIM ARKADAŞLARI VE TEKNİK EKİPLE VEDALAŞTI
Galatasaray, sözleşmesi sona eren Brezilyalı futbolcu Mariano’nun takımdan ayrıldığını açıkladı. Mariano, son idmanında takım arkadaşları ve teknik ekiple vedalaştı.
34 yaşındaki futbolcu 2017 yılında İspanya’nın Sevilla takımından transfer olmuştu.