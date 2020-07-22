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Mariano, Galatasaray’a veda etti

GALATASARAY, SÖZLEŞMESİ SONA EREN BREZİLYALI FUTBOLCU MARİANO'NUN TAKIMDAN AYRILDIĞINI AÇIKLADI. MARİANO, SON İDMANINA ÇIKTI VE TAKIM ARKADAŞLARI VE TEKNİK EKİPLE VEDALAŞTI

Mariano, Galatasaray’a veda etti

Galatasaray, sözleşmesi sona eren Brezilyalı futbolcu Mariano’nun takımdan ayrıldığını açıkladı. Mariano, son idmanında takım arkadaşları ve teknik ekiple vedalaştı.

Galatasaray, sözleşmesi sona eren Brezilyalı futbolcu Mariano ile yola devam etmiyor. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, Mariano’nun bugün son antrenmanına çıktığı, takım arkadaşları ve teknik ekiple vedalaştığı belirtildi. Açıklamada ayrıca deneyimli futbolcuya emekleri için teşekkür edildi.

34 yaşındaki futbolcu 2017 yılında İspanya’nın Sevilla takımından transfer olmuştu.

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