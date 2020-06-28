Mario Lemina sakatlandı

Galatasaray’da Mario Lemina, Başakşehir karşılaşmasının 53. dakikasında sakatlanarak yerini 17 yaşındaki genç futbolcu Emin Bayram’a bıraktı.
Lemina, stoperlerin yokluğunda o bölgede görev yapıyordu.
Galatasaray’da Mario Lemina, Başakşehir karşılaşmasının 53. dakikasında sakatlanarak yerini 17 yaşındaki genç futbolcu Emin Bayram’a bıraktı.
Galatasaray’da Mario Lemina, Başakşehir karşılaşmasının 53. dakikasında sakatlanarak yerini 17 yaşındaki genç futbolcu Emin Bayram’a bıraktı.
Lemina, stoperlerin yokluğunda o bölgede görev yapıyordu.