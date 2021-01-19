Mario Mandzukic, Milan’da

İtalyan ekibi Milan, Hırvat golcü Mario Mandzukic ile yarım sezonluk sözleşme imzaladı.

Mario Mandzukic, Milan’da

İtalyan ekibi Milan, Hırvat golcü Mario Mandzukic ile yarım sezonluk sözleşme imzaladı.

Beşiktaş’ın da ilgilendiği Hırvat golcü Mario Mandzukic’in yeni adresi belli oldu. Serie A takımlarından Milan, Mandzukic’i transfer ettiğini açıkladı. Milan’ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki futbolcu ile yarım sezonluk sözleşme imzalandığı duyuruldu. Sözleşmede Milan’ın 1 yıl uzatma opsiyonu bulunuyor. Hırvat futbolcu, İtalyan ekibinde 9 numaralı formayı giyecek.

Mario Mandzukic kariyerinde Dinamo Zagreb, Wolfsburg, Bayern Münih, Atletico Madrid, Juventus ve son olarak Al-Duhail takımında forma giydi.
YORUM EKLE
Gönder

banner3196

banner3883

banner3552

banner3212

banner3841