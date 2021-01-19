Mario Mandzukic, Milan’da

İtalyan ekibi Milan, Hırvat golcü Mario Mandzukic ile yarım sezonluk sözleşme imzaladı.

Beşiktaş’ın da ilgilendiği Hırvat golcü Mario Mandzukic’in yeni adresi belli oldu. Serie A takımlarından Milan, Mandzukic’i transfer ettiğini açıkladı. Milan’ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki futbolcu ile yarım sezonluk sözleşme imzalandığı duyuruldu. Sözleşmede Milan’ın 1 yıl uzatma opsiyonu bulunuyor. Hırvat futbolcu, İtalyan ekibinde 9 numaralı formayı giyecek.

Mario Mandzukic kariyerinde Dinamo Zagreb, Wolfsburg, Bayern Münih, Atletico Madrid, Juventus ve son olarak Al-Duhail takımında forma giydi.