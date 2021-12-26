Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, “Çok bir şey kaybetmiş sayılmayız. 15 puanda 3 tane takım var. Önümüzdeki bir takım 17, diğeri 18 puanda her şey bitmiş sayılmaz. Ligin ikinci yarısında ne olacağını göreceğiz“ diye konuştu.

Süper Lig’in 19. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanda Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, puan almayı hak etmediklerini ve kendilerinden daha iyi bir takımla karşılaştıklarını ifade ederek, “Tribünde 25 bin taraftara oynayan takıma karşı, Fenerbahçe gibi takıma karşı 2-3 tane gol pozisyonu bulup gol yapamıyorsanız onlar size karşı gol atıyorsa skor üretmeniz gerekiyor. Daha iyi bir ekipleri ve takımları var ve değişiklik için yedek kulübesinde daha fazla opsiyonları var. Doğru ve gerçekler bunlar. Son 6-7 maçtır da bunu söylüyorum. Transfer sezonu açılana kadar alabildiğimiz kadar çok puan alacağız. Bundan sonrada puanlar almamız gerekiyor. Çok bir şey kaybetmiş sayılmayız. 15 puanda 3 tane takım var. Önümüzdeki bir takım 17, diğeri 18 puanda her şey bitmiş sayılmaz. Ligin ikinci yarısında ne olacağını göreceğiz“ dedi.