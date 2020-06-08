Mauricio Isla: "Sezon sonunda Fenerbahçe’den ayrılacağım"

Fenerbahçe’nin Şilili futbolcusu Mauricio Isla, takımla anlaştığını ve sezon sonunda ayrılacağını açıkladı.

Ülkesinin basınına konuşan Isla, Fenerbahçe ile anlaştığını ve sezon sonunda ayrılacağını kaydetti. Henüz yeni takımı hakkında karar vermediğini aktaran Şilili futbolcu, "Kulüple anlaştık, sezon sonunda Fenerbahçe’den ayrılacağım. Kendim için en iyi kararı vereceğim. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Boca Juniors ile bir kez görüştük. Universidad de Chile’de oynamak benim de ailemin de hayali. İnsanlar çok şey konuşuyor ve yazıyor. Şu anda Boca Juniors hakkında konuşuyorlar, Universidad de Chile’ye gideceğimi söylüyorlar ama henüz kimseyle yüzde 100 görüşmem olmadı. Beklemek zorundayım" dedi.