Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Teknik Direktör Mauricio Pochettino’nun korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Arjantinli teknik adamın izolasyon sürecinin başladığı belirtildi.Ligue 1’de Angers ile oynayacak karşılaşmada, Pochettino’nun yardımcıları Jesus Perez ve Miguel D’Agostino’nun yer alacağı ifade edildi.
Mauricio Pochettino, korona virüse yakalandı
Fransa ekibi Paris Saint-Germain’de Teknik Direktör Mauricio Pochettino’nun korona virüs testi pozitif çıktı.
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