Maurizio Gherardini: "Hepimiz bu yeni meydan okumaya ve maceraya hazır olmalıyız"

Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Maurizio Gherardini, "Zeljko Obradovic önderliğinde geçen harika yedi sezonun ardından, şimdi yeni bir sayfa açıyoruz. Hepimiz bu yeni meydan okumaya ve maceraya hazır olmalıyız" dedi.

Fenerbahçe Beko’da sözleşmesini 2 yıl uzatan Genel Menajer Maurizio Gherardini, kulübün resmi internet sitesinden açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe’nin bir parçası olmaya devam edebilmekten ötürü son derece heyecanlı olduğunu ifade eden Gherardini, "Bunun için başkanımız Ali Koç’a, başkan vekilimiz Semih Özsoy’a ve tüm yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Zeljko Obradovic önderliğinde geçen harika yedi sezonun ardından, şimdi yeni bir sayfa açıyoruz. Hepimiz bu yeni meydan okumaya ve maceraya hazır olmalıyız. Umarım taraftarlarımız, geçmişte olduğu gibi her zaman bizim arkamızda yer alır. Onların desteğine her zaman olduğundan daha fazla ihtiyacımız olacak ve bu desteği hak etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.