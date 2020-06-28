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Max Kruse: "Fenerbahçe ile olan hukuki süreçte haklıyım"

Fenerbahçeli eski futbolcu Max Kruse, "Fenerbahçe ile aramda hukuki bir süreç var ancak haklı olduğumu düşünüyorum" dedi.

Max Kruse: "Fenerbahçe ile olan hukuki süreçte haklıyım"

Fenerbahçeli eski futbolcu Max Kruse, "Fenerbahçe ile aramda hukuki bir süreç var ancak haklı olduğumu düşünüyorum" dedi.

Fenerbahçe’den sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden Max Kruse Sky Sports’a açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe ile olan duruma değinen Kruse, "Fenerbahçe ile aramda hukuki bir süreç var ancak haklı olduğumu düşünüyorum. Paranın benim için artık bir önemi yok. Bundesliga’ya dönmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2020, 17:18
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