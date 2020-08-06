Max Kruse, Union Berlin’de

Fenerbahçe’den maaşını alamadığını iddia ederek ayrılan Alman oyuncu Max Kruse, Bundesliga ekiplerinden Union Berlin ile anlaştı.
Max Kruse, yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.
FENERBAHÇE'DEN MAAŞINI ALAMADIĞINI İDDİA EDEREK AYRILAN ALMAN OYUNCU MAX KRUSE, BUNDESLİGA EKİPLERİNDEN UNİON BERLİN İLE ANLAŞTI.
Fenerbahçe’den maaşını alamadığını iddia ederek ayrılan Alman oyuncu Max Kruse, Bundesliga ekiplerinden Union Berlin ile anlaştı.
Max Kruse, yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.