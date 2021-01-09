Mbaye Diagne 9. golünü attı

Galatasaray’ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, Gençlerbirliği maçında attığı golle bu sezon Süper Lig’deki 9. golünü kaydetti. Diagne bu golleri ligde oynadığı son 7 mücadelede attı.

Galatasaray’ın golcüsü Mbaye Diagne, gollerine Gençlerbirliği karşısında da devam etti. Son olarak Konyaspor maçında rakip fileleri havalandıran Diagne, Başkent ekibine de 1 gol attı. Başarılı futbolcu, mücadelenin 27. saniyesinde attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

29 yaşındaki futbolcu, bu gollerle bu sezon ligdeki 9. gol sevincini yaşadı. Senegalli golcü söz konusu golleri ligde oynadığı son 7 karşılaşmada kaydetti. Diagne’nin bu sezon UEFA Avrupa Ligi elemelerinde de 2 golü bulunuyor.

Süper Lig’de 9 gole ulaşan Mbaye Diagne, gol krallığı yarışında da 10 gollü Aaron Boupendza ve Cyle Larin’i yakaladı.