Mbaye Diagne, West Bromwich Albion’a kiralandı

Galatasaray, Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne’nin sezon sonuna kadar İngiliz ekibi West Bromwich Albion’a kiralandığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar bu transferden 1 milyon 400 bin Pound ücret alacak.

Sarı-kırmızılıların konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbolcumuz Mbaye Diagne’nin 2020-2021 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda West Bromwich Albion Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre West Bromwich Albion Football Club Limited, Şirketimize net 1 milyon 400 bin GBP geçici transfer bedeli ödeyecektir."