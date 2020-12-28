Medipol Başakşehir: "Futbolcumuz Martin Skrtel, 27.12.2020 tarihinde oynanan Süper Lig maçı sırasında meydana gelen aşil tendonu kopması nedeniyle ameliyat edilmiştir."
Medipol Başakşehir: "Futbolcumuz Martin Skrtel, 27.12.2020 tarihinde oynanan Süper Lig maçı sırasında meydana gelen aşil tendonu kopması nedeniyle ameliyat edilmiştir."
Medipol Başakşehir: "Futbolcumuz Martin Skrtel, 27.12.2020 tarihinde oynanan Süper Lig maçı sırasında meydana gelen aşil tendonu kopması nedeniyle ameliyat edilmiştir."
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