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Medipol Başakşehir: "Futbolcumuz Miguel Vieira’nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Vieira’ya bugüne kadar vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

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Medipol Başakşehir: "Futbolcumuz Miguel Vieira’nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Vieira’ya bugüne kadar vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

Medipol Başakşehir: "Futbolcumuz Miguel Vieira’nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Vieira’ya bugüne kadar vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."
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Medipol Başakşehir: "Futbolcumuz Miguel Vieira’nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Vieira’ya bugüne kadar vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

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