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Medipol Başakşehir - Konyaspor maçı ertelendi

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Türkiye Futbol Federasyonu, cumartesi günü oynanması planlanan Medipol Başakşehir-Konyaspor maçının Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık’ın hayatını kaybetmesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Medipol Başakşehir - Konyaspor maçı ertelendi
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Türkiye Futbol Federasyonu, cumartesi günü oynanması planlanan Medipol Başakşehir-Konyaspor maçının Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık’ın hayatını kaybetmesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık’ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle, Spor Toto Süper Lig’de 15.01.2022 Cumartesi günü oynanması planlanan Medipol Başakşehir - Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelenmiştir. Müsabakanın oynanacağı tarih Federasyonumuz tarafından ayrıca ilan edilecektir. Bu vesileyle bir kez daha merhum Ahmet Çalık’a Allah’tan rahmet; Konyaspor camiasına başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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