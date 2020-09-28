Medipol Başakşehir, Ravil Tagir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Medipol Başakşehir, Altınordu’nun 17 yaşındaki stoperi Ravil Tagir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Ravil Tagir’e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR, ALTINORDU'NUN 17 YAŞINDAKİ STOPERİ RAVİL TAGİR İLE 3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI.
Medipol Başakşehir, Altınordu’nun 17 yaşındaki stoperi Ravil Tagir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Ravil Tagir’e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.