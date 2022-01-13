banner4556

Medipol Başakşehir, Serdar Gürler’i kadrosuna kattı

banner4336

Medipol Başakşehir, son olarak Konyaspor’da forma giyen Serdar Gürler ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Medipol Başakşehir, Serdar Gürler’i kadrosuna kattı
banner4583

Medipol Başakşehir, son olarak Konyaspor’da forma giyen Serdar Gürler ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Medipol Başakşehir, devre arası transfer döneminin ilk transferini gerçekleştirdi. Turuncu-lacivertliler, son olarak Konyaspor’da forma giyen kanat oyuncusu Serdar Gürler’i 3.5 yıllığına renklerine bağladı. Başakşehir Kulübü, ’Hoş Geldin Serdar Gürler’ başlığıyla yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, Serdar Gürler’in transferi için kulübü Konyaspor ile anlaşmış olup başarılı futbolcuyu 3.5 yıllığına kadrosuna kattı. Takımımızda 14 numaralı formayı giyecek olan kanat oyuncusunun imza töreninde Asbaşkanımız Mustafa Eröğüt yer aldı. Serdar Gürler’e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

banner4575

Konyaspor formasıyla 20 resmi müsabakada görev alan 30 yaşındaki futbolcu, 4 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Erdek’ te sokaktaki canlar unutulmadı
Erdek’ te sokaktaki canlar unutulmadı
  1. BALIKESİR

banner3841

banner4586

banner4578

banner4321