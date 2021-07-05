Medipol Başakşehir sezonu açtı

Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Antrenman öncesi yeni transferler Lucas Lima, Peter Zulj, Ahmed Kutucu ve Şener Özbayraklı basın mensuplarına poz verdi.
Medipol Başakşehir’in yeni transferleri Ahmed Kutucu, Şener Özbayraklı, Peter Zulj ve Lucas Lima idman öncesinde basın mensuplarına poz verdi.
İzinli olan Mert Günok, Chadli ve Tolga Ciğerci’nin yanı sıra sakatlığı bulunan Youssouf Ndayishimiye idmanda yer almadı.Turuncu-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını devam ettirecek.