Medipol Başakşehir, Volkan Babacan’ın sözleşmesini uzattı

Medipol Başakşehir, Volkan Babacan ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Medipol Başakşehir, Volkan Babacan’ın sözleşmesini uzattı
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Medipol Başakşehir, Volkan Babacan ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Başakşehir, tecrübeli kalecinin sözleşmesini uzattı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, milli futbolcularımızdan Volkan Babacan ile üç yıllık yeni sözleşme imzaladı. 2014 yılından bu yana formamızı giyen ve yaşadığımız şampiyonluk sevinci de dahil olmak üzere birçok başarımızda ailemizin sembol isimlerinden biri olan Volkan Babacan ile yolumuza birlikte devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tecrübeli kalecimize kulübümüzde nice başarılar diliyoruz" denildi.
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