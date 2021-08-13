Mehmet Akif Üstündağ: "Hedefimiz hep madalyadır"

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Filenin Sultanları’nın Avrupa Voleybol Şampiyonası’ndaki hedefleri için, "Hedefimiz hep madalyadır. Bu turnuvada da en iyi dereceyi elde edeceklerine inancımız sonsuzdur. Neden olmasın. Bunu başardılar. Başarmaya da devam edecekler" dedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası öncesinde basın mensupları ile bir araya geldi. Toplantıda konuşan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Yoğun bir takvim içerisindeyiz. 2021 yılı ‘Şimdi Voleybol Zamanı’ sloganı ile başlamıştı. Geldiğimiz noktada VNL’de dünya üçüncülüğü elde eden takımımız, olimpiyatlarda beşincilik elde eden takımımız ve Türkiye’nin de gurur duyduğu milli takım izlediniz. Bu maratonun ardından takım Avrupa Şampiyonası için kampta bulunuyor. Çok yoğun bir maraton. Bu tür fedakarlıklarından dolayı bütün ekibe, oyunculara çok teşekkür ediyorum. Avrupa Şampiyonası’nda yine gururla ekran başına kitleyecek. Gurur duyacakları bir takım izleyeceklerini düşünüyorum" diye konuştu.

Kaptan Eda’nın örnek bir sporcu olduğunu söyleyen Üstündağ, "Türkiye’nin gururu oldu. Bütün kızların gururu oldu. Olmaya da devam edecekler. Bu ülke bu evlatları ile gurur duysun. Eda, Paris Olimpiyat Oyunları’nda olacak” dedi.

"Her şeyle voleybol ülkesi olduk"

Türk voleybolunun son yıllarda her turnuvada madalya hesabı yaptığını ifade eden Başkan Üstündağ, “Hepsine de ulaşmış durumda. Bu takım dünya sıralamasında 12. sıradan 4. sıraya geldi. ABD, Brezilya ve Çin’den sonra geliyor. Avrupa’da birinci sırada biz gözüküyoruz. Bu kolay olmadı. Bu başarıda en büyük pay sahibinin kulüplerimizin olduğunun altını çizmek istiyorum. Bize hazır gelen oyuncularımızla biz burada organizasyon yapma görevini üstleniyoruz. Federasyon kulüplerimiz için var. Kulüplerle birlikte varız. Voleybol ülkesi olduk diyoruz. Çok önemli organizasyonlar yapan bir ülkeyiz. Voleybol Federasyonu’nun yaptığı organizasyonlarda da şu süreçte 30 yıldır yapılan Dünya Kulüpler Şampiyonası’nı ilk defa Türkiye’ye aldık. VakıfBank ve Fenerbahçe ile katılacağız. Bu da çok önemli bir organizasyon. Ankara’da yapılacak. 14-19 Aralık’ta olacak. Bu ülkeye olan güvendir, bu işleri ülke olarak ne kadar güzel yaptığımızın göstergesidir. Bu anlamda da bize duydukları güven için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Avrupa Şampyionası’ndaki hedefler için ise Mehmet Akif Üstündağ, "Hedefimiz hep madalyadır. Bu turnuvada da en iyi dereceyi elde edeceklerine inancımız sonsuzdur. Neden olmasın. Bunu başardılar. Başarmaya da devam edecekler" diyerek sözlerini tamamladı.