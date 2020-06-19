Mehmet Altıparmak: “Aldığımız 1 puan altın değerinde”

Hatayspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, altın değerinde 1 puan aldıklarını ifade ederek, “Belkide bu puan bizi şampiyon yapacak” dedi.

TFF 1. Lig’in 29. haftasında Hatayspor, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından Hatayspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Altıparmak, 2-0’dan çok iyi bir geri dönüşe imza attıklarının altını çizerek, “Pandemi sürecinden sonra hepimizin merak ettiği iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Maça da iyi başladık. Maçın başında kontrollü oynadık. Üstünlüğü ele aldık bu bölümde yakaladığımız pozisyonlar vardı. Öne geçmiş olsaydık daha farklı olurdu. Rakibin ilk atağı gol oldu. Tekrar oyunu çevirmeye çalıştık ama başarılı olamadık. Yine aynı sistemde baskılı oynamaya çalıştık. Bu kez de rakibin ikinci yarıdaki ilk atağı gol oldu. 2-0’dan sonra hem oyun şeklimizi hem tempomuzu arttırdık. Geri dönüşümüz mükemmeldi. Oyuncularımı kutluyorum. İstanbulspıor’u da tebrik ediyorum. Oyunun son 30 dakikasındaki fizik gücü, istek ve arzu bizim için önemliydi. 1 puan altın değerinde. Belkide bu puan bizi şampiyon yapacak” şeklinde konuştu.