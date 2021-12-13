banner4556

Mehmet Altıparmak’tan Bursaspor açıklaması

banner4336

Yeni teknik direktörünü arayan Bursaspor’la adı sıkça anılan Mehmet Altıparmak, açıklama yaptı. Altıparmak, “Şu an için mevcut şartlarda teknik direktörlük durumumun olamayacağını bildiririm. Türk futbolunun 5. büyüğü Bursaspor’a sezonun geri kalan kısmında başarılar dilerim” dedi.

Mehmet Altıparmak’tan Bursaspor açıklaması
banner3909

Yeni teknik direktörünü arayan Bursaspor’la adı sıkça anılan Mehmet Altıparmak, açıklama yaptı. Altıparmak, “Şu an için mevcut şartlarda teknik direktörlük durumumun olamayacağını bildiririm. Türk futbolunun 5. büyüğü Bursaspor’a sezonun geri kalan kısmında başarılar dilerim” dedi.

banner4575

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da teknik direktör arayışı devam ediyor. Özcan Bizati ile yollarını ayıran yeşil-beyazlı kulüple adı anılan Mehmet Altıparmak’tan da konuyla ilgili açıklama geldi. Tecrübeli teknik adam, sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı:

“Son iki gündür çok değerli Bursaspor camiasından dostlarımızın, taraftarlarımızın telefon ve mesajlarıyla şahsıma gösterdikleri nezakete teşekkür ederek, şu an için mevcut şartlarda teknik direktörlük durumumun olamayacağını bildiririm. Türk futbolunun 5. büyüğü Bursaspor’a sezonun geri kalan kısmında başarılar dilerim.”

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yeni eşleşmeler belli...
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yeni eşleşmeler belli...
  1. SPOR

banner4558

banner3841

banner4390

banner4321