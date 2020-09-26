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Mehmet Ezer’den yeni yeteneklere önemli katkı

Güneydoğu’ya spor aşanları inşa edecek olan iş adamı Mehmet Ezer, basketbol ve voleybol sahaları yapmak için hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ezer’den yeni yeteneklere önemli katkı

Güneydoğu’ya spor aşanları inşa edecek olan iş adamı Mehmet Ezer, basketbol ve voleybol sahaları yapmak için hazırlıklarına başladı.

İş adamı Mehmet Ezer, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde çocukların yararlanması için birçok basketbol ve voleybol sahası yapacak. Bu bölgelerde spordan uzak kalan yeteneklerin kaybolup gittiğine dikkat çeken Ezer, buradaki çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durmasını sağlamak adına projeyi çok yakında hayata geçirecek. Bu bölgedeki çocuklar için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu söyleyen Ezer, “Güneydoğu Bölgesi’nde çok yetenekli çocuklarımız var. Basketbol ve voleybol için bazı ekipmanlara ve sahalara ihtiyaç var” diye konuştu.

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