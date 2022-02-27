Mehmet Hüseyin Dalgıç: "Hedefimiz Play-off’un içinde kalmak"

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, Kocaelispor beraberliği sonrasında, amaçlarının Süper Lig için mücadele etmek olduğunu vurgulayarak, "Play-off grubunun içinde kalmak istiyoruz. Bu dakikadan sonra kırılmalı bir lig olacak. Takımın morali için 1 puan, kaybetmekten iyidir" dedi.

İstanbulspor, Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında konuk ettiği Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısında maçı değerlendiren İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, “Kocaelispor ile çok iyi bir oyun oynadık, neticesinde 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Kocaelispor, Türk futbolunun ve bu ligin çok kıymetli ve önemli takımlarından biri, bunun için de puan durumuna bakıp aldanmamak gerekiyor. Biz de maça buna göre hazırlandık ama maçın içerisine tam olarak giremedik. Bunda rakibimizin uyguladığı taktiğin de etkisi oldu. İkinci yarı oyuna ağırlığımızı koyduk. İstatistiklere bakıldığında bütün verilerin bizden yana olduğu görülüyor. Talihsiz bir pozisyon neticesinde golü yedik. Kaçan bir penaltı ve son saniyede attığımız golle beraberliği aldık. Kocaelispor’un puana ihtiyaç duyacağını bildiğimizden çok iyi bir maç olacağını da biliyorduk. Hedefimiz play-off’un içinde kalmak. İstanbulspor, Kocaelispor gibi büyük camialardandır. Bizim amacımız Süper Lig için mücadele etmek, play-off grubunun içinde kalmak istiyoruz. Lig yeni başlıyor, bu dakikadan sonra kırılmalı bir lig olacak. Puan, puandır öyle bakmak lazım ama İstanbulspor’un hedefi olduğu için 1 puana sevindiğimizi söyleyemeyiz. Takımın morali için kaybetmekten iyidir” ifadelerini kullandı.