Mehmet Kalkan Karacabey Belediyespor’da

2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, Bursa Yıldırımspor’dan defans oyuncusu Mehmet Kalkan’ı kadrosuna kattı.

Kulüp tesislerinde yapılan imza töreninde konuşan TECO Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanvekili Davut Zirek, " Bugün eksik olarak gördüğümüz defans mevkiine transfer yaptık. Bursa Yıldırımspor’dan transfer ettiğimiz Mehmet Kalkan ile 1,5 yıllık anlaşma sağladık. Yapılan transfer her iki taraf için de hayırlı olsun" dedi.

26 yaşında olan ve Yeşil Bursa altyapısından yetişen Mehmet Kalkan, Fatsa Belediyespor, Bayrampaşaspor, Şile Yıldız ve Bursa Yıldırım formalarını terletti. Kalkan, Bursa Yıldırımspor formasıyla bu sezon 15 maça çıkarken 1 de gol kaydetti.