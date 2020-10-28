Mehmet Topal Avrupa’da ’dalya’ dedi

Medipol Başakşehir’de Paris Saint-Germain karşısında ilk 11 başlayan Mehmet Topal, Avrupa kupalarındaki 100. karşılaşmasına çıktı.
Deneyimli futbolcu daha önce Galatasaray, Fenerbahçe ve ispanya La Liga’da da Valencia forması giymişti.
Medipol Başakşehir’de Paris Saint-Germain karşısında ilk 11 başlayan Mehmet Topal, Avrupa kupalarındaki 100. karşılaşmasına çıktı.
Medipol Başakşehir’de Paris Saint-Germain karşısında ilk 11 başlayan Mehmet Topal, Avrupa kupalarındaki 100. karşılaşmasına çıktı.
Deneyimli futbolcu daha önce Galatasaray, Fenerbahçe ve ispanya La Liga’da da Valencia forması giymişti.