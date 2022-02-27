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Meksika Açık’ta şampiyon Nadal

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Meksika Açık finalinde İspanyol tenisçi Rafael Nadal, İngiliz Cameron Norrie’yi 6-4 ve 6-4’lük setlerle mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Meksika Açık’ta şampiyon Nadal
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Meksika Açık finalinde İspanyol tenisçi Rafael Nadal, İngiliz Cameron Norrie’yi 6-4 ve 6-4’lük setlerle mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Meksika’nın Acapulco kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının finalinde Rafael Nadal, Cameron Norrie’yi 6-4’lük setlerle 2-0 mağlup etti.

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Bu sonuçla Nadal, kariyerindeki 91. şampiyonluğuna uzandı. 2022 yılında sahne aldığı 3 turnuvada da şampiyon olmayı başaran İspanyol yıldız, elde ettiği 21 şampiyonlukla en fazla Grand Slam kazanan sporcu konumunda bulunuyor.

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