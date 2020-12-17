Meliha İsmailoğlu: “Tokyo Olimpiyatları’nda ilk hedefimiz gruptan çıkmak”

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın başarılı sporcusu Meliha İsmailoğlu, korona virüs sebebiyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları’nda ilk hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu söyledi.
"Orada Türk kadınının gücünü göstermek istiyoruz"Korona virüs sebebiyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları’nda milli takım olarak hedeflerinin de bahseden İsmailoğlu, “Ülkemin kadınlarını olimpiyatlarda temsil edeceğimiz için büyük sorumluluk duyuyoruz. Bu yazı büyük heyecanla bekliyorduk. Hemen gitmek istiyorduk. Ancak pandemi nedeniyle bu mümkün olmadı. Ama öncelikle amacımız sağlık bir şekilde gidip turnuvayı tamamlamak. Mili formayı giydiğimiz zaman arkamızda büyük bir kitle olduğunu biliyoruz. Öncelikle gruptan çıkmayı hedefliyoruz. Sonra da gidebildiğimi yere kadar gitmek istiyoruz. Orada Türk kadınının gücünü göstermek istiyoruz” şeklinde konuştu.