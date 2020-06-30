Menajerlere en fazla ödeme yapan takım Galatasaray

Türkiye Futbol Federasyonu, şubat ayı itibariyle kulüplerin menajerlere yaptığı ödemeleri açıkladı. Galatasaray, 262 bin TL ile menajerlere en fazla ödeme yapan kulüp oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, kulüplerin menajerlere yaptığı ödemeleri duyurdu. Söz konusu durumda Galatasaray, 262 bin TL ile en fazla menajer ücreti ödeyen kulüp oldu.

TFF resmi internet sitesinden açıklanan kulüplerin menajer ödemeleri şu şekilde:

Süper Lig

Yeni Malatyaspor: 25 bin euro

Çaykur Rizespor: 1 milyon 147 bin 543 TL, 45 bin Euro, 48 bin Dolar

Fenerbahçe: 609 bin TL, 2 milyon 128 bin 408 Euro

Antalyaspor: 1 milyon 685 bin TL, 300 bin Euro

Galatasaray: 262 bin TL, 3 milyon 330 bin 112 Euro

Gaziantep FK: 940 bin TL, 662 bin 100 Euro

Konyaspor: 54 bin TL

Trabzonspor: 258 bin 510 TL, 660 bin Euro

Denizlispor: 118 bin TL, 205 bin Euro

TFF 1. Lig

Altay: 120 bin TL

Bursaspor: 404 bin 396 TL, 392 bin 477 Euro

TFF 2. Lig

Manisa Futbol Kulübü: 187 bin 350 TL

Sancaktepe Futbol Kulübü: 80 bin TL

Pendikspor: 30 bin TL

Yılport Samsunspor: 17 bin 493 TL

Futbolcular: 26 bin 314 TL