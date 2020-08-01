Merih Demiral 201 gün sonra sahalara döndü

Serie A’nın 19. haftasında Roma deplasmanında sakatlanan ve uzun süre sahalardan uzak kalan Juventuslu milli oyuncu Merih Demiral, 201 gün aradan sonra sahalara döndü.
Öte yandan karşılaşma Roma’nın 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.
SERİE A'NIN 19. HAFTASINDA ROMA DEPLASMANINDA SAKATLANAN VE UZUN SÜRE SAHALARDAN UZAK KALAN JUVENTUSLU MİLLİ OYUNCU MERİH DEMİRAL, 201 GÜN ARADAN SONRA SAHALARA DÖNDÜ.
Serie A’nın 19. haftasında Roma deplasmanında sakatlanan ve uzun süre sahalardan uzak kalan Juventuslu milli oyuncu Merih Demiral, 201 gün aradan sonra sahalara döndü.
Öte yandan karşılaşma Roma’nın 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.