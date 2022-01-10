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Mert Çetin ile Fahri Yılmaz, Fatih Terim’in evinde geldi

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Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim döneminin sona ermesinin ardından Mert Çetin ile Fahri Yılmaz, Terim’in evine geldi.

Mert Çetin ile Fahri Yılmaz, Fatih Terim’in evinde geldi
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Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim döneminin sona ermesinin ardından Mert Çetin ile Fahri Yılmaz, Terim’in evine geldi.

Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim’in 4. dönemi sona erdi. Sarı-kırmızılılar resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile Terim ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu. Öğle saatlerinde Nef Stadyumu’nda Başkan Burak Elmas ile görüşen deneyimli teknik adam daha sonra evine geçti.

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Fatih Terim’in çalışma arkadaşlarından Futbol A Takım İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin ile Florya Metin Oktay Tesisleri Müdürü Fahri Yılmaz da Terim’in evine geldi.

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