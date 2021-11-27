Mert Günok hastaneye götürüldü

Giresunspor müsabakasının son dakikalarında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Beşiktaş’ın başarılı file bekçisi Mert Günok, ambulansla hastaneye götürüldü.

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Beşiktaş, sahasında Giresunspor’a 4-0 mağlup oldu. Joe Champness’in 90. dakikada attığı gol öncesi sakatlanarak kendini yere bırakan siyah-beyazlıların tecrübeli eldiveni Mert Günok, maça devam edememiş ve yerini Ersin Destanoğlu’na bırakmıştı. Mert, müsabakanın son düdüğünün ardından kontrollerinin yapılması için ambulansla hastaneye götürüldü.