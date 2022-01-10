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Mert Hakan’dan Belhanda’ya tepki

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Fenerbahçe-Adana Demirspor müsabakasının ikinci yarısında Mert Hakan Yandaş ve Younes Belhanda arasında tartışma yaşandı.

Mert Hakan’dan Belhanda’ya tepki
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Fenerbahçe-Adana Demirspor müsabakasının ikinci yarısında Mert Hakan Yandaş ve Younes Belhanda arasında tartışma yaşandı.

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Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe - Adana Demirspor mücadelesinin 47. dakikasında Mert Hakan Yandaş ve Younes Belhanda arasında tartışma yaşandı. Müsabakanın 46. dakikasında takımının ikinci golünü kaydeden Belhanda golün ardından tribünlere formasını gösterdi. Taraftarlar duruma tepkiyle karşılık verirken Faslı futbolcunun bu davranışlarını sergilemeye devam etmesi üzerine Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş orta sahadan yedek kulübesine doğru depar atıp gelerek Belhanda’ya tepki gösterdi. Yaşanan olayların ardından hakem Halil Umut Meler iki futbolcuyu da sarı kartla cezalandırdı.

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