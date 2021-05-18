Meryem Boz VakıfBank’ta

Sultanlar Ligi ve Kupa Voley’de mutlu sona ulaşarak 2020-2021 sezonunu iki kupayla kapatan VakıfBank Spor Kulübü, geçtiğimiz sezon Aydın Büyükşehir Belediyespor’da forma giyen Meryem Boz’u kadrosuna kattı.
2020-2021 sezonunu Sultanlar Ligi ve Kupa Voley’i şampiyon, CEV Şampiyonlar Ligi’i ise gümüş madalyayla tamamlayan VakıfBank Spor Kulübü, transfer çalışmalarına başladı. Son iki sezonu Aydın Büyükşehir Belediyespor forması giyerek geçiren, Milli Takım forması ile en son CEV Tokyo 2020 Olimpiyat Elemeleri’nde en değerli oyuncu seçilen ve lakabı ‘Mavi Şimşek’ olan Meryem Boz, VakıfBank ile sözleşme imzaladı. Sarı siyahlı ekibin 1.90 cm boyundaki yeni transferi pasör çaprazı pozisyonunda görev yapıyor.
VakıfBank’ın yeni transferi Meryem Boz’un kariyer özeti:
Bireysel başarıları
2014-15 CEV Challenge Kupası: En Değerli Oyuncu (MVP)
2014-15 CEV Challenge Kupası: En Skorer Oyuncu2020 CEV Tokyo Olimpiyat Elemeleri: En Değerli Oyuncu (MVP)