PSG’nin Arjantinli yıldızı Messi, yeni takımıyla ilk resmi karşılaşmasını oynadı. Fransa Ligue 1’in 4. haftasında Paris Saint-Germain, deplasmanda Reims karşısında 3-0 mağlup geldi. Mücadeleye yedeklerde başlayan Messi, 66. dakikada Neymar’ın yerine oyuna dahil oldu. PSG’ye galibiyeti getiren golleri 15 ve 63. dakikalarda Kylian Mbappe kaydetti.
Messi, PSG formasıyla ilk resmi maçına çıktı
Fransa Ligue 1’in 4. haftasında Paris Saint-Germain, deplasmanda Reims karşısında 2-0 üstün gelirken, Arjantinli yıldız Lionel Messi yeni takımıyla ilk resmi maçına çıktı.